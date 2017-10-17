Кубань определила размер курортного сбора. Россияне готовы платить еще больше

20:21 17 октября 2017 0

Россияне готовы расщедриться на курорты Кубани Фото: depositphotos.com

Краснодарский край определился с суммой курортного сбора, который вводится в регионе с 1 января 2018 года. Он составит 10 рублей в сутки с одного человека. Власти региона примут соответствующий закон уже этой осенью. Кубань планирует зарабатывать по 270 млн рублей в год на этом сборе.

Сумма в 10 рублей — подъемная, и россияне готовы платить больше, если будут знать, куда именно пойдут их деньги, уверен директор компании «Ехать.ру» Андрей Илюхин. С точки зрения развития туристической индустрии, введение «подушного» туристического сбора сыграет всем только на руку, только если средства будут расходоваться прозрачно и эффективно, говорит эксперт.

В 2017 году курорты Краснодарского край посетило 16 млн человек. Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сейчас мало кто ездит отдыхать на 21 один день, максимум — две недели, поэтому 140 рублей — это не такая страшная сумма даже для людей с небольшим достатком. Но дело не в размере, а в эффективности трат. Если бы система была открытой, людям объясняли бы, куда реально пошли деньги, то было бы шикарно. Люди сами бы хотели платить больше. Посмотрите, сколько собирает „Первый канал“ на благотворительность — это миллионы и миллионы рублей, потому что россиянам понятно, на что конкретно пойдут их деньги», — пояснил эксперт.

Илюхин отметил, что 270 млн рублей — это небольшие деньги для развития инфраструктуры Краснодарского края. По его словам, средства следует потратить на создание парков развлечений и зон досуга: «Но если они будут проводить конкурс „кройки и шитья“, то все будет бессмысленно, а если делать капитальные вложения, парки развлечений, аттракционы, то результат будет иной».

Деньги, собранные с туристов, лучше всего потратить на восстановление прибрежной полосы после весенних паводков, полагает руководитель турфирмы «Клуб Путешествий Орфей» Михаил Романов. «Слабым местом Краснодарского края как всероссийской здравницы являются его пляжи. Традиционно край сталкивается с паводками, которые размывают берег. Деньги стоит пустить на улучшение инфраструктуры пляжей», — рассказал Романов «URA.RU».

Эксперты сошлись во мнении, что от курортов Краснодарского края не стоит ожидать, что они когда-нибудь превратятся в «российскую Турцию». «Первое ключевое отличие региона от Турции — это сравнительно маленький курортный сезон. Второе — советское наследие. Турецкие отели изначально строились с ориентацией на современные тенденции организации пляжного отдыха, наши же здравницы были нацелены на то, как оздоровить и вылечить как можно большее количество людей. Из-за этого существуют огромные различия в культуре обслуживания», — говорит Романов.

Курортный сбор будет введен в качестве эксперимента на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с 1 января 2018 года. Его будут платить все, кто остановится в санаториях, гостиницах, пансионатах, оказывающих туристические услуги. В Краснодарском крае сбор будет действовать не повсеместно, а лишь в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе.