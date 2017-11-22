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22 ноября 2017
21:53  22 ноября 2017 0

«Стиль бабушки». В Сети раскритиковали новый имидж уральской жены Игоря Николаева. ФОТО

Уралочка Юлия Проскурякова полностью сменила имиджФото: Юлия Проскурякова, Instagram

Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова поменяла прическу и стиль в одежде, что не оценили ее поклонники. Они сравнили смену имиджа с превращением 35-летней молодой и красивой женщины в «бабушку».

Подписчики в Instagram раскритиковали челку Проскуряковой, отметив «нелепость образов», в которых она начала выходить в свет после рождения дочери. Например, недавно Проскурякова появилась на открытии модного бутика в черных брюках и такого же цвета водолазке, поверх нее надев жакет с графичным принтом. Поклонники Юлии назвали этот наряд «стилем бабушки» и отметили, что он очень старит ее.

«Ну это надо постараться чтобы с такими деньгами так неухоженно выглядеть»; «Похожа на нищенку… Юлечка, пора убрать чёлку»; «С челкой не нравится…вид простецкий»; «Юля? Вы молодая женщина! Вам мб нужен стилист?», «смените стилиста, такая красивая молодая девушка, а одежда для дамы лет 45-50-ти», и еще множество комментариев в том же духе. Но есть и такие, которые поддержали супругу певца и сделали ей комплименты, отметив естественность ее внешнего вида и в поведения.

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Юлия до смены имиджа Фото: Юлия Проскурякова, Instagram

Ранее известный супруг Проскуряковой признался в любви к звезде шансона Любови Успенской за то, что певица подписалась на артиста в Instagram. Неизвестно, как отреагировала на данный пост в соцсети его жена, но общественности никогда не предоставлялось возможности уличить Николаева в романах на стороне.

Ксения Томашова
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