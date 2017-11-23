Замерзающим пермякам пообещали наладить отопление после публикации «URA.RU»

Жители Кизела, которые еще до начала зимы начали замерзать в квартирах, могут надеяться на потепление батарей. После публикации «URA.RU» в замерзающие дома пришли чиновники и сотрудники прокуратуры.
В прокуратуре Кизела сообщили, что по факту публикации о мерзнущих жителях поселка Рудничный (является частью города) состоялась выездная проверка. В ней приняли участие представители администрации и специалисты инспекции Государственного жилищного надзора.
В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения теплового режима в квартирах. Прокуратура внесла представление руководству теплоснабжающей организации.
Жители Рудничного, напомним, обратились в «URA.RU» с опасениями, что они не переживут приближающуюся зиму. Речь о 30 семьях. Они живут в двухэтажных домах. Проблема заключается в том, что местные власти планировали отключить старую угольную котельную и приобрести отопительные котлы, работающие на электричестве. Однако этого не произошло. В итоге без ремонта для начала отопительного сезона была запущена старая котельная. Но топят ее не углем, а пиломатериалами, чего для нормальной температуры в квартирах не хватает.