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Главные новости Пермского края
09:11  23 ноября 2017 0

Замерзающим пермякам пообещали наладить отопление после публикации «URA.RU»

Клипарт. Август. Часть VI, подъезд, батарея, радиатор, отопление
За холодные кизеловские батареи взялась прокуратураФото: Илья Московец © URA.RU

Жители Кизела, которые еще до начала зимы начали замерзать в квартирах, могут надеяться на потепление батарей. После публикации «URA.RU» в замерзающие дома пришли чиновники и сотрудники прокуратуры.

В прокуратуре Кизела сообщили, что по факту публикации о мерзнущих жителях поселка Рудничный (является частью города) состоялась выездная проверка. В ней приняли участие представители администрации и специалисты инспекции Государственного жилищного надзора.

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В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения теплового режима в квартирах. Прокуратура внесла представление руководству теплоснабжающей организации.

Жители Рудничного, напомним, обратились в «URA.RU» с опасениями, что они не переживут приближающуюся зиму. Речь о 30 семьях. Они живут в двухэтажных домах. Проблема заключается в том, что местные власти планировали отключить старую угольную котельную и приобрести отопительные котлы, работающие на электричестве. Однако этого не произошло. В итоге без ремонта для начала отопительного сезона была запущена старая котельная. Но топят ее не углем, а пиломатериалами, чего для нормальной температуры в квартирах не хватает.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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