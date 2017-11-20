Жители Прикамья боятся наступления зимы. «Будем звонить в МЧС»

21:09 20 ноября 2017 0

Зима еще не наступила, а жители депрессивного Кизела уже мерзнут в своих квартирах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На севере Прикамья люди мерзнут в квартирах, хотя формально у них есть отопление. О нерешенной проблеме обогрева жилья люди сами рассказали «URA.RU».

Жители Кизела обратились в редакцию агентства и сообщили, что в поселке Рудничный (является частью города) рискуют замерзнуть 30 семей, которые живут в двухэтажных домах. Проблема в том, что власти намеревались отключить старую угольную котельную и приобрести в дома отопительные котлы, работающие на электричестве. Однако это не было сделано.

Чтобы начать отопительный сезон, в итоге без проведения ремонта была запущена старая котельная, которая сейчас работает на пиломатериалах. При этом в домах холодно. По словам жителей, при температуре 0-2 за окном в квартирах в лучшем случае +15-18 градусов.

«У меня в квартире 15-17 градусов. Это при том, что еще зима-то не началась. А оплату берут как за хорошее отопление — три тысячи триста рублей. Видимо, будем замерзать, звонить в МЧС», — говорит Александр — житель дома по улице Разведчиков, 2.

Жительница соседнего дома Галина Анатольевна отметила, что поселок Рудничный был в подвешенном состоянии до ноября — вообще отсутствовало понимание, как дома будут отапливаться. «Но совсем без тепла не сидим, котельную перевели на дрова. В квартире 19-20 градусов», — говорит женщина.

Выяснить, как власти дальше будут решать проблему поселка Рудничный, пока не удалось. Глава города Андрей Родыгин не стал комментировать ситуацию — сообщил, что ведет прием граждан, и предложил позвонить позднее. На повторные звонки градоначальник не ответил.

«URA.RU» продолжит следить за ситуацией с отоплением поселка Рудничный в Кизеле.