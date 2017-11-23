Британцы раскупили календари с Путиным, охотящимся в лесу. ФОТО

07:57 23 ноября 2017 0

В календарь попали фотографии Путина на охоте Фото: Официальный сайт президента РФ

Календарь на 2018 год с фотографиями президента России Владимира Путина поступил в продажу в Великобритании. По информации СМИ, он пользуется большим спросом среди жителей страны.

Всего календарь содержит 12 фотографий с изображением Путина за работой и во время отдыха и доступен на восьми языках, сообщает Life.ru. В интернет-магазинах его можно купить по цене 15.99 фунтов стерлингов (1260 рублей) за штуку.

Издание Daily Mirror отмечает, что календари, где глава российского государства изображен занимающимся дзюдо, охотящимся в лесу и обнимающим леопарда, были почти раскуплены уже в первые дни.