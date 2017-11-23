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23 ноября 2017
22 ноября 2017
07:57  23 ноября 2017 0

Британцы раскупили календари с Путиным, охотящимся в лесу. ФОТО

Отпуск Владимира Путина в Тыве, путин владимир, отпуск, река, рыбалка
В календарь попали фотографии Путина на охотеФото: Официальный сайт президента РФ

Календарь на 2018 год с фотографиями президента России Владимира Путина поступил в продажу в Великобритании. По информации СМИ, он пользуется большим спросом среди жителей страны.

Всего календарь содержит 12 фотографий с изображением Путина за работой и во время отдыха и доступен на восьми языках, сообщает Life.ru. В интернет-магазинах его можно купить по цене 15.99 фунтов стерлингов (1260 рублей) за штуку.

Издание Daily Mirror отмечает, что календари, где глава российского государства изображен занимающимся дзюдо, охотящимся в лесу и обнимающим леопарда, были почти раскуплены уже в первые дни.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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