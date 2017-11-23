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23 ноября 2017
22 ноября 2017
08:58  23 ноября 2017 0

Новогодние каникулы предложили отменить из-за отсутствия культуры у россиян

КТЦ Югра-Классик. Ханты-Мансийск., новый год, шарик
Ученые и политики выступают против длинных новогодних праздниковФото: Александр Елизаров © URA.RU

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская выступила с идеей сократить новогодние праздники в России. По ее словам, большое количество выходных дней мешает россиянам достигать успеха в работе, а также бьет по экономике страны.

«Учитывая, что у многих отсутствует культура проведения этих дней, длинные выходные превращаются не понятно во что. И по экономике праздники конечно, ударяют», — сказала Варшавская «Национальной службе новостей». Преподаватель ВШЭ добавила, что таких длинных новогодних праздников, как в России, нет ни в одной стране мира.

Идею сокращения новогодних каникул не раз поднимали российские политики, но она не находила поддержки большинства. Например лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что январские выходные нужно заменить дополнительными днями отпуска и оставить нерабочими только 1 января, 9 мая и 12 июня. Жириновский привел статистику, согласно которой, с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем погибают 20 тысяч человек.

В грядущий Новый год россияне будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря (выпадает на субботу) по 8 января.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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