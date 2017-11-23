10:01 23 ноября 2017 1

Мэр Златоуста недоступен для комментариев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Златоуста, третьего по величине города Челябинской области, Динар Араслангареев и начальник управления градостроительства и архитектуры Владимир Хомяков задержаны утром 23 ноября силовиками.

«Увели прямо с совещания! — рассказал „URA.RU“ источник. — С ОМОНом и ФСБ». Следственные органы пока не дают комментариев. Мэр Златоуста Вячеслав Жилин на звонки не отвечает.

По одной из версий, причиной действий силовиков стали итоги аудита Златоуста, проведенного Контрольно-счетной палатой области, переданные в правоохранительные органы.