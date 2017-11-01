Южный Урал провалил борьбу за титул международной столицы спорта

22:45 01 ноября 2017 0

Узкая трасса Златоуста пока лишает Южный Урал шанса стать центром биатлона Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Открытие биатлонного комплекса мирового уровня в Златоусте откладывается как минимум на год. Как выяснило «URA.RU», проект, к которому причастны три губернатора Челябинской области, изначально был провальным. Уже готовая трасса не пригодна ни для тренировок, ни для соревнований. Любой биатлонист, даже самого высокого уровня, кто решит ее опробовать, рискует здоровьем и жизнью.

О проблемах со строительством биатлонной трассы в Златоусте говорили на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты региона (КСП) 31 октября. Ревизоры проверяли весь муниципалитет, но спортивному объекту уделили особое внимание: за 10 лет в трассу и стадион были вложены сотни миллионов рублей областного и федерального бюджетов.

В начале октября Борис Дубровский проверял, как идут работы в Златоусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство трассы международного уровня было анонсировано в 2006 году, еще при губернаторе Петре Сумине, когда Светлана Ишмуратова (ее именем собирались назвать комплекс) выиграла на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити две золотые медали. В течение 2007 года Ишмуратова ссорилась с мэром Златоуста Дмитрием Мигашкиным, в том числе, и на тему строительства биатлонной трассы. Она считала, что власти с проектом не справятся. Мэрия просчитала проектные работы, была проложена первая часть трассы. В октябре 2011 года, когда мэром Златоуста уже был Александр Караваев, а губернатором Михаил Юревич, город включили в федеральную программу, пообещав финансирование из Москвы. При Караваеве продолжили прокладывать трассу. Сменившему его Вячеславу Жилину предстояло строить стадион, а губернатор Борис Дубровский пробил в Москве финансирование на полмиллиарда рублей. Глава региона несколько раз лично проверял, как идут работы.

В начале октября 2017 года Дубровский во время визита в Златоуст побывал на строящемся стадионе. Дал вводные Жилину работать над благоустройством территории вокруг стадиона. Согласно бодрым отчетам, объект должны были запустить в 2018 году.

Златоуст должен был стать серьезным конкурентом в проведении международных соревнований по биатлону в ХМАО и Тюменской области. К примеру, чемпионат России по биатлону-2018 пройдет в Ханты-Мансийске, а Тюмень в марте примет финальный этап Кубка мира. Трасса в Златоусте, даже если бы ее запустили, не попала бы в календарь 2018 года, но могла претендовать на будущие соревнования мирового уровня. Поэтому внимание к биатлонной трассе — беспрецедентное: осенью Дубровский попросил ревизоров КСП как можно тщательнее проверить стройку.

Отчет аудитора Михаила Михайлова был как «гром с ясного неба». Эксперты установили, что на 45 из 48 участков ширина трассы не соответствует проекту — заужена в среднем на два метра.

Есть участки, где сужение составляет восемь метров. Внешне оно незаметно, но для спорта объект непригоден — лыжника просто выбросит с трассы на повороте.

Хотя до спорта дела не дойдет. Трассу забракуют первые же проверяющие от минспорта РФ — достаточно померить ширину рулеткой, как это сделали аудиторы КСП.

На трассу было потрачено 68 млн рублей. Аудиторы скрупулезно посчитали, что «урезано метров» на 17,3 млн рублей. Иными словами, эти деньги украдены.

Светлана Ишмуратова еще десять лет назад не верила властям Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оказалось, что на недостатки трассы указывали еще в 2007 году, когда ревизоров в Златоуст потребовала направить Светлана Ишмуратова. Тогда аудиторы КСП (палатой руководил Альфред Галимов) также померили рулеткой только что начатое кольцо и обнаружили сужение. Мигашкину внесли представление — расширить первый участок и далее следовать согласно проекту. Но мэр Златоуста на требование ревизоров не обратил внимания, и трассу продолжали строить уже, чем требуется. Так было и при Александре Караваеве, руководившем городом с осени 2009 по февраль 2012 года.

«Мы трассой не занимались, мы отвечали за строительство стадиона! — заверил „URA.RU“ мэр Вячеслав Жилин. — О том, что трасса заужена, сами узнали от Михаила Михайловича [аудитор КСП Михаил Михайлов]. Мы готовы подключиться, привести трассу в порядок. Но нынешней зимой этого уже не сделать». Жилин также сообщил, что не видел актов КСП от 2007 года. Многие документы в мэрии таинственно исчезли еще при Караваеве.

Таким образом, открытие биатлонного стадиона откладывается на год. Кроме того, требуется найти дополнительно почти 18 млн рублей, чтобы довести трассу до необходимого уровня.

Чтобы снова претендовать на титул биатлонной столицы Урала (на фото — соревнования в Тюмени), Челябинской области нужны деньги на перестройку трассы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Нарушений, связанных с мэрией Златоуста, на коллегии было озвучено так много, что присутствующий на коллегии вице-губернатор Евгений Голицын в сердцах воскликнул: «Даже Миасс по сравнению с вами детский сад!», напомнив о недавней коллегии с участием губернатора, где устроили разнос Геннадию Васькову.

«Материалы коллегии будут направлены в правоохранительные органы», — заявил «URA.RU» заместитель председателя КСП Юрий Подшивалов.

«Мэрия Златоуста должна принять меры по возвращению денег в бюджет, — сообщил „URA.RU“ вице-губернатор Евгений Голицын. — КСП региона проверяла только освоение средств областного и федерального бюджетов. А местный бюджет обязана проверить КСП города».

«Мы будем работать над исправлением нарушений, — пообещал Вячеслав Жилин. — На часть недостатков нам уже указывало Главное контрольное управление правительства области, и мы их ликвидировали».

Получить комментарий Светланы Ишмуратовой, ныне сотрудницы Минобороны РФ, не удалось. О состоянии биатлонной трассы в Златоусте и итогах ревизии КСП уже сообщили губернатору Борису Дубровскому.