В Челябинске торжественно открыли памятник российскому реформатору и государственному деятелю Петру Столыпину. Бронзовая скульптура премьер-министра дореволюционной России установлена на постаменте перед залом камерной и органной музыки «Родина».
Пространство вокруг памятника царскому реформатору дополнили фонарями и лавочками, изготовлением которых занимались каслинские мастера архитекурно-художественного литья. Саму скульптуру и барельефы отливали в Смоленске. Памятник стоимостью 15 миллионов рублей был подарен столице Южного Урала фондом изучения наследия Петра Столыпина, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«Идея установки памятника в Челябинске появилась не просто так. Этот город был очень символичен для Столыпина. Здесь был открыт штаб переселения в Сибирь. Здесь Столыпин планировал столицу промышленного Урала», — отметил президент фонда изучения наследия Петра Столыпина.
Напомним, что решение об установке монумента было принято весной 2015 года на заседании рабочей группы Заксобрания области по инициативе Фонда изучения наследия П.А. Столыпина и генсовета «Единой России». Столица Южного Урала стала четвертым городом России, в который появился памятник премьер-министру царской России — ранее дань уважения Столыпину отдали в Москве, Саратове и Серпухове.
Петр Аркадьевич Столыпин, получивший известность благодаря своим реформам, в апреле 1906 занял пост министра внутренних дел России, а вскоре после этого стал новым премьер-министром. Погиб в результате покушения в сентябре 1911 года в Киеве.