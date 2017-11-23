Опубликован список организаций, которые получат финансовую поддержку от Фонда президентских грантов. На этот раз в Свердловской области гранты получат 67 организаций. Два гранта большие, остальные от нескольких сот тысяч рублей до двух-трех миллионов рублей.
Рекордная сумма 9 млн 960 тыс. 800 рублей выделена на проведение «Уральской ночи музыки». На эти деньги директор фестиваля Евгений Горенбург обещает привезти в Екатеринбург Ринго Старра. На втором месте общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок». Организации выделено 8 млн 638 тыс. 565 рублей.
Несколько грантов выделено на проекты РПЦ. Самый крупный из них — 2 млн 867 тыс. 835 рублей — достанется отделу социального служения екатеринбургской епархии. Церковь собирается потратить эти деньги на профилактику разводов.
Небольшой театр «Шарманка» при екатеринбургском Доме актера получит 3 млн 172 тыс. 496 рублей на постановку спектакля «Бородино. Наброски людей». 2 млн 500 тыс. рублей получит «Коляда-театр» на проведение международного театрального фестиваля «Коляда-Plays».
«Сегодня узнал, что выделили на фестиваль два с половиной миллиона. Губернатор обещал три. Всего на фестиваль требуется девять миллионов. Как-нибудь соберем. В любом случае спасибо за помощь, любые деньги для нас важны, — сказал „URA.RU“ режиссер и драматург Николай Коляда. — Из-за чемпионата мира мы решили перенести фестиваль на декабрь. Уже известно, что приедет много иностранцев, что само по себе накладно. А им еще надо будет показать заснеженный Урал и то, что они хотят увидеть в России — балалайку, медведя, водку».