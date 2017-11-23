Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева выбрали имя для своего первенца. Счастливая пара назвала сына Александром.
Малахов устроил шоу из выборов имени ребенку: имя наследнику телеведущего искали путем зрительского голосования в эфире телеканала «России 1». В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» ведущий предложил своим зрителям выбрать из двух вариантов имени: Николай (так звали отца Малахова) и Александр.
В итоге большинство голосов россиян было отдано за второй вариант, пишет журнал StarHit. Издание отмечает, что в переводе с греческого языка имя Александр означает «защитник» или «мужественный».
Как писало «URA.RU», шоумен, сменившим этим летом место работы, впервые стал отцом 16 ноября. Первенца Малахову родила его жена Наталья Шкулева. Изначально родители утверждали, что выберут имя для сына только после того, как будет ясен его характер.