{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
22:53  23 ноября 2017 0

Россияне пожаловались на низкие зарплаты. Меньше всего недовольных в Тюмени

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, банкротство, банкрот, нет денег, пустой кошелек
35% респондентов пожаловались, что зарплаты им не хватает даже на едуФото: depositphotos.com © URA.RU

Большинство россиян не считают свою зарплату достойной. Служба исследований HeadHunter, проводившая опрос, отмечает, что такие мнения превалируют уже второй год подряд.

Так, 69% работников недовольны уровнем заработной платы, и только 3% в целом удовлетворены заработком. Большинство из них проживают в Тюменской и Нижегородской областях, а также в Москве, сообщает издание РИА «Новости». Чаще всего довольны зарплатой работники сферы добычи энергоресурсов.

35% респондентов пожаловались, что зарплаты им не хватает даже на еду. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом. 30% людей, отмечающих нехватку денег, берут дополнительные подработки. Как правило, это касается сферы науки и образования. Основными расходами россиян также остались еда, коммунальные услуги и аренда жилья, либо ипотечные выплаты.

Ранее в правительстве РФ заявили о выделении дополнительных денег на зарплаты работникам федеральных государственных учреждений, в том числе врачам, учителям и ученым. Речь идет об 11,5 млрд рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров