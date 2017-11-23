22:53 23 ноября 2017 0

35% респондентов пожаловались, что зарплаты им не хватает даже на еду Фото: depositphotos.com © URA.RU

Большинство россиян не считают свою зарплату достойной. Служба исследований HeadHunter, проводившая опрос, отмечает, что такие мнения превалируют уже второй год подряд.

Так, 69% работников недовольны уровнем заработной платы, и только 3% в целом удовлетворены заработком. Большинство из них проживают в Тюменской и Нижегородской областях, а также в Москве, сообщает издание РИА «Новости». Чаще всего довольны зарплатой работники сферы добычи энергоресурсов.

35% респондентов пожаловались, что зарплаты им не хватает даже на еду. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом. 30% людей, отмечающих нехватку денег, берут дополнительные подработки. Как правило, это касается сферы науки и образования. Основными расходами россиян также остались еда, коммунальные услуги и аренда жилья, либо ипотечные выплаты.

Ранее в правительстве РФ заявили о выделении дополнительных денег на зарплаты работникам федеральных государственных учреждений, в том числе врачам, учителям и ученым. Речь идет об 11,5 млрд рублей.