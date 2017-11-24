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24 ноября 2017
23 ноября 2017
02:28  24 ноября 2017 0

Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным покупателям

Клипарт. Разное. Москва, покупатель, пиво, магазин, алкоголь
Магазинам могут разрешить отказывать пьяным покупателям в продаже алкоголяФото: Антон Белицкий © URA.RU

Минздрав России предложил предоставить магазинам, ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать алкоголь сильно выпившим гражданам. В четверг, 23 ноября, документ был размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Возможность отказа в продаже алкоголя лицам, находящимся в алкогольном опьянении, может предотвратить массу негативных последствий. В первую очередь это важно для самого покупателя, это поможет сохранить его здоровье и жизнь. Если человек уже пьян, приобретенная в магазине или баре алкогольная продукция может стать причиной алкогольного отравления, серьезных травм, переохлаждения», — объяснил «Известиям» цель изменений источник в Минздраве. Изменения могут вступить в силу уже с сентября 2018 года.

Более того, ведомство предложило выделять в магазинах для алкоголя специальные места — отделы, секции, помещения. Это, по мнению авторов документа, позволит демонстрировать указанную продукцию отдельно от другого товара. В Минздраве при этом пояснили, что это может быть как отдельное помещение и торговый зал с отдельным входом, так и ширмы. При этом вывесок и указателей быть не должно.

В документе подчеркивается, что вышеуказанные предложения не распространяются на специализированные магазины, предназначенные для розничной продажи алкоголя, сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году в России заметно сократились продажи алкоголя. Одной из причин эксперты назвали повышение акциза на крепкие спиртные напитки. Между тем, в преддверии Нового года специалисты проверяют алкоголь, продаваемый в российских городах. Как признался вице-премьер правительства Александр Хлопонин, около 40% коньяка на прилавках является подделкой.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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