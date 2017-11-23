В правительстве назвали подделкой 40% продаваемого в России коньяка

03:19 23 ноября 2017 0

Предварительные итоги проверки коньяка появится к Новому году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Почти половина продаваемого в России коньяка является фальсификатом. Так оценил вице-премьер правительства России Александр Хлопонин итоги проводимых в преддверии Нового года проверок производителей коньяка.

«Я думаю, что около 40% продукции, находящейся на рынке, — фальсификат», — приводит «Интерфакс» слова политика, который также добавил, что предварительные результаты проверок будут оглашены к Новому году.

После проверочных мероприятий, по словам Хлопонина, появится понимание, в каких регионах, и какие именно предприятия производят «коньячные спирты».

Между тем, по данным РАР, как ранее сообщало «URA.RU», объем поддельного коньяка на рынке составляет примерно 60%.