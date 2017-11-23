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23 ноября 2017
22 ноября 2017
03:19  23 ноября 2017 0

В правительстве назвали подделкой 40% продаваемого в России коньяка

Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, виски, бокал, алкоголь, крепкий напиток, коньяк
Предварительные итоги проверки коньяка появится к Новому годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Почти половина продаваемого в России коньяка является фальсификатом. Так оценил вице-премьер правительства России Александр Хлопонин итоги проводимых в преддверии Нового года проверок производителей коньяка.

«Я думаю, что около 40% продукции, находящейся на рынке, — фальсификат», — приводит «Интерфакс» слова политика, который также добавил, что предварительные результаты проверок будут оглашены к Новому году.

После проверочных мероприятий, по словам Хлопонина, появится понимание, в каких регионах, и какие именно предприятия производят «коньячные спирты».

Между тем, по данным РАР, как ранее сообщало «URA.RU», объем поддельного коньяка на рынке составляет примерно 60%.

Сергей Демин
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