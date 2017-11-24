Украинцы напомнили актеру Владимиру Зеленскому о его собственных словах про «черные списки» россиян после того, как он обратился к Службе безопасности Украины не запрещать сериал «Сваты».
Пользователи пишут в соцсетях, что актером движет не борьба за правду и справедливость, а «шкурность». Зеленскому припомнили слова о российских артистам, которым запрещали въезд на Украину, пишет «Экономика сегодня».
«Напомню, это тот самый Зеленский, который в интервью Осадчей о запрете въезда для российских артистов говорил, что жизнь, „она, как мука, отсеивает плохих людей от хороших“, — написала проживающая в ЕС украинская журналистка Ольга Шарий. — Тебя просто отсеяло от хороших людей. Жизнь, она как мука. Надеюсь, отсеет и другой твой контент».
Экс-депутат Рады, дончанка Елена Бондаренко считает, что Зеленским движет «шкурность». «Это возмущение — не за правду и справедливость, не за принципы и убеждения. Это — за деньги. А ум… Умный бы понял, что рука беспредела когда-нибудь настигнет и его. Поэтому вступаться надо за ближнего. Следующим можете оказаться и вы», — написала Бондаренко.
Украинский блогер Андрей Любецкий лаконично пошутил на видеоролик Зеленского. «Прошу СБУ принять меры в отношении сепаратистских высказываний Зеленского по поводу пропагандистского, пророссийского сериала „Сваты“».
Ранее служба безопасности Украины предложила запретить показ на территории страны телесериала «Сваты». Поводом для этого стал актер, съездивший в Крым. Владимир Зеленский опубликовал в Сети видеообращение к властям Украины и СБУ, в котором встал на защиту сериала.