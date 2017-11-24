Гнойному передали привет от Дубровского: «Здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб!»

Челябинск услышал рэпера Гнойного с его упреками о «столице СПИДа». В телеграм-канале «Молнии Дубровского», который ведет предположительно пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, 24 ноября появился ответ на громкое заявление артиста.
«Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,
Скажи нам «просто сорри за то, что был так груб».
Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,
И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш!»
Отметим, рэпер на концерте в Челябинске 23 ноября исполнил песню «ВИЧ-активити» и снова поднял тему болезни. «Помните, я говорил что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!» — сказал Гнойный.
Ранее артисту уже ответил свердловский губернатор Евгений Куйвашев: «Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, о чем другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется». Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова также обратилась к Гнойному в стихах.
Поводом для шутки рэпера стало заявление управления здравоохранения Екатеринбурга в ноябре 2016 года, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. СМИ окрестили ситуацию ВИЧ-эпидемией.