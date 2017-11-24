14:27 24 ноября 2017 0

Комик Владимир Зеленский обрушился с критикой на Украину из-за возможного запрета сериала «Сваты» Кадр из фильма «Сваты»

Вопрос возможного запрета тех или иных фильмов по политическим мотивам является неоднозначным: каждая страна должна решать это самостоятельно. Такое мнение «URA.RU» высказал художник, писатель и психиатр Андрей Бильжо, комментируя демарш комика Владимира Зеленского.

Зеленский ранее записал видеообращение, в котором подверг резкой критике идею возможного запрета показа сериала «Сваты» на территории Украины. Так, украинские СМИ сообщали, что сериал может не получить прокатное удостоверение из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова, которому Служба безопасности Украины запретила въезд в страну из-за посещения Крыма. Зеленский пояснил, что между Добронравовым и людьми, работавшими над проектом «Сваты» последние пятнадцать лет, нет никакой связи.

«Будучи психиатром, в этом вопросе я испытываю раздвоение личности: с одной стороны, конечно, запрещать ничего не следует: каждый должен сам решать, какие фильмы смотреть, какие книги читать. С другой стороны, мы же все прекрасно понимаем, что между Россией и Украиной сегодня установились очень напряженные отношения, почти военные. Видимо, поэтому Зеленский тоже «раздваивается», — предположил собеседник «URA.RU».

Напомним, Владимир Зеленский известен своей активной критикой политики России в отношении Украины, он многократно заявлял, что не признает волеизъявление жителей Крыма. Однако сегодня, судя по всему, выступил категорически против своей родной страны.

«Наверное, все были бы удивлены, если бы в СССР в годы Великой Отечественной войны людям показывали фильмы с участием немецких актеров. Вместе с тем в Союзе слушали песни немецких коммунистов — их старались отделять от фашистской Германии», — напомнил Бильжо.