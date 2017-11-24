Меркель выступила за честную дискуссию между Россией и Германией

02:55 24 ноября 2017 0

Сообщение Меркель было озвучено на форуме «Петербургский диалог» Фото: Официальный сайт президента РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за честную дискуссию между Россией и Германией. Соответствующее послание от ее лица в рамках форума «Петербургский диалог» зачитал министр по особым поручениям Рональд Пофалла.

«Германия заинтересована в многообразных и доверительных отношениях с Россией, мы выступаем за необходимость честной дискуссии как раз в сложные времена», — приводит послание Меркель «Федеральное агентство новостей».

23 ноября в Берлине стартовало 16-е заседание форума гражданских обществ России и Германии под названием «Петербургский диалог». Тема этого года — «Общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии».