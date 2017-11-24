20:12 24 ноября 2017 0

Президента России ждут на Ямале восьмого декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник «URA.RU» внутри компании «НОВАТЭК» подтвердил информацию, что президент России Владимир Путин может прибыть в ямальскую Сабетту на запуск завода «Ямал-СПГ» 8 декабря. Эта дата действительно рассматривается, но окончательное решение зависит от графика первого лица страны.

Как уточнил собеседник, «НОВАТЭК» и ее партнеры, работающие над проектом (французская Total и китайские CNPC и «Фонд Шелкового пути»), ориентируются в своих планах на это число.

Согласно плану, Владимир Путин должен открыть кран емкости, из которой сжиженный природный газ, произведенный новым заводом «Ямал СПГ», отправится в танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» в международном арктическом морском порту Сабетта.

В создание «Ямал-СПГ» инвестируют сразу три государства — Россия, Франция, и Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официально информация на сегодняшний день не подтверждена. В пресс-службе компании агентству заявили, что никогда не раскрывают даты запуска своих объектов заранее. В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа агентству предложили обратиться в администрацию президента. В пресс-службе Кремля попросили сделать официальный запрос на имя Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства.

В начале ноября завод произвел первую партию сжиженного природного газа, которая и будет отгружена в арктическом порту. Первая партия, по ранее сделанным заявлениям «НОВАТЭКом», отойдет китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC. Напомним, что акционерами газодобывающей компании Ямал СПГ с российской стороны являются «НОВАТЭК», которому принадлежит 50,1%, французские акционеры представлены Total с долей 20% в капитале, доля Китая в 29,9% поделена между CNPC и инвестиционным «Фондом Шелкового пути».