{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
20:12  24 ноября 2017 0

Акционеры «Ямал-СПГ» подстраивают свои графики под Путина. Все ждут, что президент лично открутит задвижку

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Президента России ждут на Ямале восьмого декабряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник «URA.RU» внутри компании «НОВАТЭК» подтвердил информацию, что президент России Владимир Путин может прибыть в ямальскую Сабетту на запуск завода «Ямал-СПГ» 8 декабря. Эта дата действительно рассматривается, но окончательное решение зависит от графика первого лица страны.

Как уточнил собеседник, «НОВАТЭК» и ее партнеры, работающие над проектом (французская Total и китайские CNPC и «Фонд Шелкового пути»), ориентируются в своих планах на это число.

Согласно плану, Владимир Путин должен открыть кран емкости, из которой сжиженный природный газ, произведенный новым заводом «Ямал СПГ», отправится в танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» в международном арктическом морском порту Сабетта.

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
В создание «Ямал-СПГ» инвестируют сразу три государства — Россия, Франция, и Китай
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официально информация на сегодняшний день не подтверждена. В пресс-службе компании агентству заявили, что никогда не раскрывают даты запуска своих объектов заранее. В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа агентству предложили обратиться в администрацию президента. В пресс-службе Кремля попросили сделать официальный запрос на имя Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства.

В начале ноября завод произвел первую партию сжиженного природного газа, которая и будет отгружена в арктическом порту. Первая партия, по ранее сделанным заявлениям «НОВАТЭКом», отойдет китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC. Напомним, что акционерами газодобывающей компании Ямал СПГ с российской стороны являются «НОВАТЭК», которому принадлежит 50,1%, французские акционеры представлены Total с долей 20% в капитале, доля Китая в 29,9% поделена между CNPC и инвестиционным «Фондом Шелкового пути».

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров