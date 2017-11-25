02:04 25 ноября 2017 0

В 2018 году зрители увидят актера сразу в двух военных драмах Фото: личная страница Антона Богданова в Instagram

Актер Антон Богданов, известный по одной из главных ролей в комедийном телесериале «Реальные пацаны», получил свою первую кинонаграду за снятую документальную короткометражку. На завершившемся Международном кинофестивале «Лампа» жюри отметило дебютную работу Богданова — фильм «Даня».

Несмотря на то, что сам Богданов входил в состав жюри фестиваля, документальные фильмы он не оценивал.

Как сообщает портал 59.ру, картина «Даня» повествует о молодом человеке, вступившем в схватку с хулиганами, после чего надолго оказался прикованным к больничной койке. По словам Антона Богданова, главный герой фильма — его друг Даниил Сафин, с которым они вместе выросли в Березниках.

Награду автору фильма вручили в день его 33-летия, о чем Антон Богданов сообщил на своей странице в сети Instagram.

Фильм Богданова — не единственная работа пермских авторов, отмеченных жюри фестиваля. За лучший социальный ролик награду получила Марина Шамурина из Кунгура за видео «Возродим родную обитель». В номинации «Особый фокус» были отмечены Полина Максимовских с короткометражкой «46+1» и Артем Палкин за фильм «Алексей Новиков. Истоки подвига».

Отметим, в шорт-листе фестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа», проходившего в Перми, были представлены 38 работ режиссеров из Испании, Турции, Индии, Ирака, Белоруссии, Мексики, Колумбии, Филиппин, а также девяти регионов России.

Между тем актер, известный всей стране по комедийной роли в телесериале на канале ТНТ, уже в ближайшем будущем предстанет перед зрителем в совершенно новых, непривычных образах. Уже завершился съемочный процесс полнометражки о событиях Великой Отечественной войны «Т-34». Кроме того, продолжаются съемки сериала «По законам военного времени». Обе картины выйдут в 2018 году.