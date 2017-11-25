Самая массовая за последнее время акция челябинских экологов пройдет в субботу, 25 ноября, в сквере имени Колющенко. Движение СтопГОК заявило об участии в митинге до 10 тыс. человек. Подтвердили приезд на акцию советник президента РФ председатель совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов и председатель комитета по общественному контролю Иван Засурский, сообщил корреспонденту «URA.RU» организатор мероприятия Василий Московец, которому 9 ноября звонил глава государства.
К митингу экологов присоединятся и другие челябинские движения. Например, подтвердили участие дольщики микрорайона «Академ риверсайд», который не смогла построить близкая к экс-губернатору Михаилу Юревичу компания «Гринфлайт».
Челябинские экологи, напомним, воспаряли духом 9 ноября, когда с их лидером Василием Московцом поговорил по телефону Владимир Путин. Президент похвалил активиста за его борьбу за улучшение экологической ситуации, но попросил больше не нарушать закон. Кроме того, Владимир Путин позвонил Елене Малининой и обсудил с ней проблему обманутых дольщиков фирмы «Речелстрой».
Оба звонка последовали вечером 9 ноября с борта номер один, когда президент вылетал во Вьетнам на саммит АТЭС по завершению в Челябинске форума межрегионального сотрудничества Россия-Казахстан с участием своего коллеги Нурсултана Назарбаева. Глава государства, помимо официальной программы и телефонных разговоров, успел посетить новый компрессорный завод и пообщаться с его рабочими об ипотеке и проблемах российского спорта.