Президент Владимир Путин задержался в Челябинске

23:47 09 ноября 2017 0

Владимир Путин задержался в Челябинске ради ужина в узком кругу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин задержался в Челябинске еще почти на два часа после окончания российско-казахстанского форума межрегионального сотрудничества. Как стало известно «URA.RU», глава государства остался, чтобы поужинать в узком кругу и обсудить итоги мероприятия.

Сразу после этого президент улетел во Вьетнам на саммит АТЭС.

Российско-казахстанский форум стартовал накануне, 8 ноября, заседанием Совета ректоров двух стран. В четверг, 9 ноября, мероприятие продолжилось тематическими секциями. Основная часть программы проходила на площадке завода «Русские электрические двигатели» промышленной группы «Конар», партнера «Транснефти», чье руководство прибыло в Челябинск накануне. Среди участников форума — вице-премьер Игорь Шувалов, федеральные министры и губернаторы. Аналогичный состав был и у делегации из Казахстана во главе с президентом Нурсултаном Назарбаевым.

На встрече глав двух государств, президент соседней республики вспоминал, как 12 лет назад в Челябинске вместе с российским лидером гуляли по пешеходной Кировке (аналог московского Арбата) и пили пенные напитки.

Владимир Путин успел перед началом форума посетить компрессорный завод, осмотреть новое импортозамещающее производство и пообщаться с работниками предприятия, поинтересовавшимися допинговым скандалом. После этого он поехал на «Конар». Завершив форум, президенты прошлись по представленной участниками экспозиции достижений и проектов.