Украинский волонтер разболтал планы ВСУ и сорвал наступление на Донбасс

08:10 25 ноября 2017 1

Ополчение подтянуло резервы и остановило наступление на республику Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Вооруженные силы Украины не смогли захватить значительную территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики и выйти на окраину Горловки из-за того, что один из волонтеров написал об их планах в интернете.

«Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности», — цитирует телеканал 360 одного из офицеров 54-й бригады ВСУ. Волонтер опубликовал информацию в Сети, после чего ополчение подтянуло резервы, передает RT.

В результате силовики не продвинулись дальше населенных пунктов Травневого и Гладосово, которые захватили на днях.

Как писало «URA.RU» ранее, 22 ноября стало известно, что украинские военные воспользовались хаосом в Луганске и пошли в наступление.