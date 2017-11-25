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25 ноября 2017
24 ноября 2017
09:26  25 ноября 2017 0

Певица Юлия Савичева скрыла от фанатов, что потеряла ребенка

Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Узнав о беременности, она не прекратила работатьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Звезда «Фабрики звезд 2», певица из Кургана Юлия Савичева рассказала о трагедии в своей семье. Она была беременна некоторое время назад, но потеряла ребенка.

Слухи о беременности артистки ходили не раз, однако она скрыла этот случай от общественности, пишет Starhit. Когда Савичева ждала первого малыша, она продолжала работать и даже не подозревала о том, что у нее будет малыш.

«В разгар очередных гастролей, почувствовав недомогание, сделала тест и узнала, что беременна. Мы с Сашей были счастливы. Одним из первых, с кем поделились радостью, стал Максим Фадеев», — призналась певица.

Она приняла решение не прекращать работать. «Несчастье произошло, когда улетела из Москвы в провинцию снимать свой клип. Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение», — рассказала Савичева. Ее доставили в больницу, однако спасти ребенка не удалось. По словам певицы, потеря ребенка сильно надломила их с мужем.

Как писало «URA.RU» ранее, в августе стало известно о том, что у Юлии Савичевой появился ребенок. Об этом рассказал продюсер Максим Фадеев, который, как и певица, родом из Кургана. В ноябре певица после долгого перерыва вернулась на сцену и поблагодарила Фадеева, который тем самым подарил ей «вторую жизнь».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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