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17 ноября 2017
Главные новости 
15:06  17 ноября 2017 0

Савичева поблагодарила Фадеева за «вторую жизнь». ФОТО

Юлия Савичева и Максим ФадеевФото: Юлия Савичева, Instagram

Участница телепроекта «Фабрика Звёзд 2» и конкурса «Евровидение-2004», певица Юлия Савичева, после долгого перерыва, связанного с рождением ребенка, вернулась на сцену. Артистка поблагодарила в Instagram продюсера Максима Фадеева, который тем самым подарил ей «вторую жизнь».

Вместе с тем певица обнародовала новый трек «Не бойся», сообщила многочисленным подписчикам, что долго готовилась к «серьезному шагу», и поблагодарила своего продюсера и друга Фадеева. «Однажды один человек подарил мне еще одну жизнь. И это жизнь на сцене. Макс, я счастлива, что могу сказать тебе спасибо. Однажды ты исполнил мечту, которой я жила с самого детства», — написала Савичева в соцсети.

Фанаты бурно отреагировали на запись певицы, передают «Дни.ру». «С возвращением, Юлечка! Удачи!.. Юлечка, вы чудесная. Ждала Вашего возвращения… Какие трогательные и сильные слова! Спасибо Максу за Юлю, Юле — за Макса!» — ответили на слова певицы ее фанаты в комментариях.

Ранее Фадеев показал первую фотографию малыша певицы публике в соцсети. На снимке крупным планом изображен новорожденный ребенок в белом наряде.

Ксения Томашова
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