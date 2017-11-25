Отстраненная от Олимпиады спортсменка с Урала будет доказывать свою невиновность

Спортсменка из Челябинска Ольга Фаткулина, которую пожизненно отстранили от Олимпийских игр, обжалует свою дисквалификацию. Сейчас она продолжает подготовку к этапу Кубка мира в Калгари.
«Друзья, оказывается в наше время победить это еще не Победа! После нужно Защищаться от нападок, выстоять физически и морально в этой войне, доказывать что все по честному! Я не знаю где я возьму силы дальше бороться и к чему стремиться. Никогда не подумала что в спорте может быть такое… Ну ладно тут можно ещё долго говорить..... Добро побеждает зло как говориться в сказке!!! P.S.Дальше суд, много обсуждений, переживаний, мыслей, слез, осознание для чего я здесь, для чего эта ситуация дана мне в жизни!!!», — написала челябинская спортсменка на своей странице во «ВКонтакте».
По словам главного тренера сборной России по конькобежному спорту Константина Полтавца, сейчас они находятся в Калгари, и отправлять спортсменов домой он не собирается. По словам тренера, он надеется на взвешенное решение Международного союза конькобежцев, передает RT.
Отметим, Международный олимпийский комитет аннулировал результаты Ольги Фаткулиной на Играх-2014 и пожизненно запретил ей участвовать в Олимпиадах. В 2014 году спортсменка завоевала серебро на дистанции 500 метров.
Как писало «URA.RU» ранее, в результате действий МОК Россия 24 ноября лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи.