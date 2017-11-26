09:48 26 ноября 2017 0

Лишь 0,7% атлетов из РФ обвинялись в употреблении допинга Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

Недавно избранный президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Коциянчич не верит, что спортсменам РФ запретят выступать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под своим флагом.

«Где-то я читал, что только 0,7% из всех российских спортсменов когда-либо обвинялись в допинге, — приводит его слова ТАСС. — Это означает, к примеру, что в случае применения коллективных санкций к России из 1000 спортсменов ни за что пострадают 993, при том, что 7 были нечестными. Я думаю, что это аморально и противоречит принципам права».

Не по душе Коциянчичу и «паллиативные» методы по выходу из ситуации, предложенные международными функционерами. «Не уверен, что участие под нейтральным флагом — подходящий выход из ситуации. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах говорит об индивидуальной ответственности, и он на 100 процентов прав, — цитирует спортивного функционера RT. — Вы либо виновны, либо не должны нести ответственность ни за что, и другого здесь быть не может. Это похоже на беременность — вы не можете быть наполовину беременны».

Также глава ЕОК подчеркнул, что готов плотно сотрудничать с российсиким коллегами, чтобы сгладить противоречия и изменить ситуацию к лучшему.

Как сообщало ранее «URA.RU», конфронтация обозначилась после решения МОК о пожизненной дисквалификации ряда спортсменов, лишения медалей российских победителей Олимпиады-2014 в Сочи и возможности неучастия России в зимних Олимпийских играх 2018 года. Москва уже отреагировала заявлением о возможном отказе от прав трансляции соревнований на отечественных телеканалах. Это станет весьма болезненным ударом по МОК с финансовой точки зрения.