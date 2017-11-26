{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 ноября 2017
25 ноября 2017
09:48  26 ноября 2017 0

В Европе назвали аморальным запрет на участие в Олимпиаде для российской сборной

Сочи-2014. Зимняя олимпиада. 20.02.2014, сочи 2014, телеэкран, олимпийский парк
Лишь 0,7% атлетов из РФ обвинялись в употреблении допингаФото: Андрей Варкентин © URA.RU

Недавно избранный президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Коциянчич не верит, что спортсменам РФ запретят выступать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под своим флагом.

«Где-то я читал, что только 0,7% из всех российских спортсменов когда-либо обвинялись в допинге, — приводит его слова ТАСС. — Это означает, к примеру, что в случае применения коллективных санкций к России из 1000 спортсменов ни за что пострадают 993, при том, что 7 были нечестными. Я думаю, что это аморально и противоречит принципам права».

Не по душе Коциянчичу и «паллиативные» методы по выходу из ситуации, предложенные международными функционерами. «Не уверен, что участие под нейтральным флагом — подходящий выход из ситуации. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах говорит об индивидуальной ответственности, и он на 100 процентов прав, — цитирует спортивного функционера RT. — Вы либо виновны, либо не должны нести ответственность ни за что, и другого здесь быть не может. Это похоже на беременность — вы не можете быть наполовину беременны».

Также глава ЕОК подчеркнул, что готов плотно сотрудничать с российсиким коллегами, чтобы сгладить противоречия и изменить ситуацию к лучшему.

Как сообщало ранее «URA.RU», конфронтация обозначилась после решения МОК о пожизненной дисквалификации ряда спортсменов, лишения медалей российских победителей Олимпиады-2014 в Сочи и возможности неучастия России в зимних Олимпийских играх 2018 года. Москва уже отреагировала заявлением о возможном отказе от прав трансляции соревнований на отечественных телеканалах. Это станет весьма болезненным ударом по МОК с финансовой точки зрения.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров