11:17 26 ноября 2017 0

Даже плохой PR — все равно PR! Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ролик с играющей на пианино Ольгой Бузовой, появившийся в Instagram, спровоцировал шквал критики. Экс-звезда «Дома-2», а ныне телеведущая и певица, исполнила короткую мелодию, но в конце сбилась и в сердцах сказала, что забыла ноты.

Критики звезды не преминули язвительно заметить, что во время игры Бузова старается так ставить пальцы, чтобы не повредить маникюр. «Знаем этот прикол: любые клавиши нажимай, а музыка будет — как будто Мацуев играет!»; «Ой, оборжаться просто!»; «Ты даже сидишь неправильно, Оль!»; «Да, либо петь, либо музицировать» — такими высказываниями пестрит даже лента комментариев в Instagram-аккаунте Бузовой, где собираются в основном ее поклонники.

Впрочем, среди них нашлись и защитники многогранного таланта теледивы. «Оличка ты Умничка. твоя разносторонняя простота всегда будет удевлять, а зависников завидоват» (орфография и пунктуация оригинала сохранена — ред.), — утешает звезду одна из поклонниц.