23:14 23 ноября 2017 0

Шнуров просит за новогоднее выступление 250-300 тысяч евро Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны расценки российских знаменитостей на предстоящие новогодние праздники. О них рассказал Сергей Лавров, один из директоров компании «Кремль концерт».

Дороже всего обойдется выступление Аллы Пугачевой, позвать ее на корпоративное мероприятие стоит 350 тыс. евро (или 300 тысяч, если оно состоится в Москве). Немногим меньше требует Сергей Шнуров — 250-300 тыс евро. А вот Филипп Киркоров отстает от лидера «Ленинграда» уже значительно — 100 тыс. евро (50 тысяч — в Москве). Столько же просит Григорий Лепс, сообщает сайт kp.ru.

Выступления Светланы Лободы и Софии Ротару обойдутся приглашающим в 50-100 тыс евро. Следом за ними идет Лолита, выступление которой стоит 40-50 тыс евро. При этом Лавров уточнил, что ее «цена» в нынешнем году выросла более чем вдвое — благодаря появлению на публике в «голом комбинезоне» и хиту «На Титанике».

Одной из самых востребованных исполнительниц он назвал Ольгу Бузову, но она зарабатывает на выступлениях сравнительно небольшую сумму в 30 тысяч евро. Также пользуются популярностью «новые» звезды 2017 года: рэперы Оксимирон и Гнойный заработают на новогоднем ажиотаже по 20-30 тыс евро.

Сергей Лавров отметил, что массовое выдвижение знаменитостей на президентские выборы никак не отразилось на их «стоимости» и востребованности. Так, Екатерину Гордон и Анфису Чехову по-прежнему никто не зовет на новогодние праздники, а Елена Беркова не выходит из амплуа стриптизерши за 250-300 тысяч рублей. У Ксении Собчак при этом с заказами «все в порядке», но «дороже» она после начала политической карьеры не стала.

Ранее телеведущая Ольга Бузова Бузова озвучила стоимость своих услуг на новогодних корпоративах. Они ранжируются в зависимости от ее роли на них. За присутствие Бузовой в качестве ведущей она просит 1,5 млн рублей, а в качестве певицы — от 850 тысяч до миллиона.