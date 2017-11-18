00:53 18 ноября 2017 0

Бузова не перестает волновать звезд российского шоубиза Фото: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Известный российский шоумен Александр Песков заявил, что не в состоянии спародировать Ольгу Бузову. По словам артиста, в образ певицы и телеведущей просто невозможно привнести что-то новое.

«Бузова — пародия сама на себя. Это неинтересно, — приводит портал Дни.ру слова Пескова. — Я ее очень люблю, она классная девка, мы целуемся при встрече, но спародировать ее не смогу». Также пародист назвал «очень смешным» предложение перевоплотиться в звезду телепроекта «Дом 2».

Телеведущая Ольга Бузова постоянно становится предметом обсуждения не только в социальных сетях. Так, ранее народный артист России Михаил Боярский высказался насчет вокальных данных новоявленной певицы, а продюсер и юморист Семен Слепаков даже посвятил девушке стихотворение.