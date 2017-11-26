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Главные новости Челябинской области
16:19  26 ноября 2017 0

Челябинскую туристку, которая после травмы в Таиланде впала в кому, спецбортом доставили на родину

Марина Логинова упала с велосипеда и ударилась головойФото: Марина Логинова, «ВКонтакте»

Жительницу Челябинска Марину Логинову, которая получила на отдыхе в Таиланде тяжелую травму и впала в кому, в воскресенье, 26 ноября, доставили на родину специальным медицинским бортом. Перелет она перенесла нормально, но состояние девушки по-прежнему тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких, сообщила порталу 74.ru руководитель пресс-службы регионального минздрава Мария Хворостова.

Марина Логинова во время отпуска в Таиланде упала с велосипеда и получила тяжелую черепно-мозговую травму. В местной больнице она перенесла четыре операции.

В судьбе девушки приняли участие челябинский губернатор Борис Дубровский, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Решение о транспортировке Марины на родину было принято три дня назад, когда девушке стало лучше. Врачи временно отключили её от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Транспортировка Марины в Челябинск осуществлялась за счет областного бюджета, так как страховая сумма девушки была исчерпана к 7 ноября.

Наталья Володина
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