Жительницу Челябинска Марину Логинову, которая получила на отдыхе в Таиланде тяжелую травму и впала в кому, в воскресенье, 26 ноября, доставили на родину специальным медицинским бортом. Перелет она перенесла нормально, но состояние девушки по-прежнему тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких, сообщила порталу 74.ru руководитель пресс-службы регионального минздрава Мария Хворостова.
Марина Логинова во время отпуска в Таиланде упала с велосипеда и получила тяжелую черепно-мозговую травму. В местной больнице она перенесла четыре операции.
В судьбе девушки приняли участие челябинский губернатор Борис Дубровский, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Решение о транспортировке Марины на родину было принято три дня назад, когда девушке стало лучше. Врачи временно отключили её от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Транспортировка Марины в Челябинск осуществлялась за счет областного бюджета, так как страховая сумма девушки была исчерпана к 7 ноября.