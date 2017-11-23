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Главные новости Челябинской области
09:12  23 ноября 2017 0

Пострадавшую в Таиланде челябинку доставят на родину медицинским спецбортом

Таиланд, корабли, море берег
Марина Логинова получила травму на отдыхе в ТаиландеФото: Алена Полозова © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение транспортировке из Таиланда в Челябинск пострадавшей на отдыхе Марины Логиновой. Для перевозки девушки планируется использовать специализированный медицинский борт, на котором будет находиться сопровождающий персонал.

Перелет станет возможным после положительного заключения таиландских врачей, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. В Челябинске Марину встретит реанимобиль, он доставит девушку в областную больницу для дальнейшего лечения.

Марина Логинова получила травму в Таиланде, куда вместе с мужем отправилась отдыхать по туристической путевке. 31 октября, катаясь на велосипеде, она упала и ударилась головой. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы Марина впала в кому. Местные врачи провели ей несколько операций. Сейчас она уже сама дышит.

Страховая сумма у Марины Логиновой была исчерпана к 7 ноября.

Наталья Володина
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