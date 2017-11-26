Глава Минфина рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2018 году

Реальная заработная плата в России в 2018 году вырастет более чем на 4%. Зарплата работников бюджетной сферы при этом увеличится на 15—20%. Такой прогноз сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Если мы говорим о бюджете следующего года, у нас реальные заработные платы — то есть зарплаты над инфляцией — вырастут больше чем на 4%», — сказал Силуанов в эфире в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
Министр уточнил, что реальная зарплата бюджетников в среднем вырастет на 15—20%. Существенное повышение уровня доходов населения он связал с выполнением майских указов президента.
Минфин ожидает, что уровень инфляции в РФ в 2018 году составит 3,7% против 3,2% по итогам 2017 года, отмечает ТАСС.
Ранее опрос показал, что большинство россиян не считает свою зарплату достойной. Служба исследований HeadHunter, проводившая исследование, отмечает, что такие мнения превалируют уже второй год подряд. При этом только 3% опрошенных в целом удовлетворены заработком. Большинство из них проживает в Тюменской и Нижегородской областях, а также в Москве.