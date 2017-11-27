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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:22  27 ноября 2017 1

МИД России: корейский кризис может закончиться апокалипсисом

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Россия призвала стороны конфликта к прямому диалогуФото: depositphotos.com © URA.RU

В российском МИДе надеются, что апокалиптический сценарий кризиса в Северо-Восточной Азии не реализуется. Об этом заявил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов по приезду в Сеул.

«К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался», — цитирует сделанное дипломатом в столице Южной Кореи высказывание «Федеральное агентство новостей».

Замглавы российского МИД напомнил, что с 15 сентября Северная Корея не проводит запусков баллистических ракет и не испытывает ядерное оружие, сообщает также агентство Nation news. Это дает шансы на прямые переговоры КНДР и США, чей обмен резкими заявлениями и демонстрация военной силы существенно обострили обстановку в регионе.

Моргулов проведет в Южной Корее ряд консультаций с местными коллегами. Также в Сеуле прошла с его участием сессия дискуссионного клуба «Валдай», напоминает RT.

Владимир Васин
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