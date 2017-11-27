08:44 27 ноября 2017 1

Полина набрала 188 баллов Фото: скрин с видео

Россиянка Полина Богусевич, ставшая победительницей международного музыкального конкурса «Детское Евровидение-2017», поделилась своими впечатлениями от выступления.

«Я уже чуть-чуть успокоилась, но до сих пор чувствую себя, как во сне», — говорит юная победительница, слова которой приводит агентство Nation News.

По словам девочки, она сильно волновалась и не сразу поняла, что процедура объявления итогов конкурса подошла к концу. Богусевич пока не понимает, что ей делать дальше и как сложится ее дальнейшая творческая судьба.

Ранее стало известно, что российская участница победила в конкурсе, исполнив песню «Крылья». Девочка набрала 188 баллов, заняв первое место.