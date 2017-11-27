10:18 27 ноября 2017 1

Кириенко даст указания под подготовке к выборам Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Перед началом предвыборной президентской кампании первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко намерен лично встретиться с политтехнологами, чтобы дать им вводные. Проблемные же субъекты Федерации распределят между ними до конца ноября.

На встрече, которая может состояться уже 27 ноября, специалистам расскажут об установках перед стартом президентской кампании, пишет «Коммерсант». Там же пройдет и «распределение» регионов между кураторами.

Отметим, что с 29 ноября стартует учеба вице-губернаторов по внутренней политике, с 1 декабря к ним могут присоединиться руководители региональных избиркомов. Учеба будет посвящена выборам, в частности, вопросам легитимности и явки.

Также будет обсуждаться создание штабов и противодействие оппозиции.