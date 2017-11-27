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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:18  27 ноября 2017 1

Кремль набирает политтехнологов для работы в регионах. Кириенко лично даст вводные

Брифинг проекта
Кириенко даст указания под подготовке к выборамФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Перед началом предвыборной президентской кампании первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко намерен лично встретиться с политтехнологами, чтобы дать им вводные. Проблемные же субъекты Федерации распределят между ними до конца ноября.

На встрече, которая может состояться уже 27 ноября, специалистам расскажут об установках перед стартом президентской кампании, пишет «Коммерсант». Там же пройдет и «распределение» регионов между кураторами.

Отметим, что с 29 ноября стартует учеба вице-губернаторов по внутренней политике, с 1 декабря к ним могут присоединиться руководители региональных избиркомов. Учеба будет посвящена выборам, в частности, вопросам легитимности и явки.

Также будет обсуждаться создание штабов и противодействие оппозиции.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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