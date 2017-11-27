Сити-менеджер Кургана потребовал согреть дольщиков «Речелстроя»

12:08 27 ноября 2017 0

Курганские дольщики «Речелстроя» устали ждать своих квартир Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава администрации Андрей Потапов потребовал включить тепло дольщикам компании ООО «Речелстрой» в Кургане. Вместе с первым заместителем Андреем Жижиным, директором департамента ЖКХ Александром Гонцовым и прокурором города Вадимом Суровцевым сити-менеджер посетил площадку жилого комплекса-долгостроя.

Без тепла остается строение №20, из-за этого невозможно выполнить внутреннюю отделку и ввести дом в эксплуатацию, уточнили «URA.RU» в пресс-службе мэрии. Как было озвучено во время выездного совещания, «Речелстрой» накопил долги перед городской теплоснабжающей организацией. По словам представителя застройщика, сейчас с организацией ведутся переговоры по погашению задолженности.

Сдать дом не позволяют и незаконченные работы по монтажу лифтовых шахт и кабин. Андрей Потапов подчеркнул, что завершить их можно и без подключения здания к теплу. «Ситуацию с домами „Речелстрой“ мы оставляем на жестком контроле», — заявил Андрей Потапов. На этой неделе курганские власти также ожидают прибытия в Курган учредителя ООО «Речелстрой», чтобы лично озвучить ему все требования и задачи. Разрешение на строительство объекта администрация выдала застройщику до декабря 2017 года и за его продлением он пока не заходил, добавляют в мэрии.

Два новых дома в Заозерном районе Кургана дольщикам ООО «Речелстрой» обещали сдать в 2016 году, однако этого не произошло. Компания остановила стройки в Кургане и Челябинске из-за долгов. В мае 2017 года в отношении ее руководства начали уголовное расследование. В ноябре на проблему обратил внимание президент: Владимир Путин лично связался с одной из челябинских дольщиц. После этого работы на объектах возобновились, в сданный дом №19 в жилом комплексе «Zаозерный» дали тепло. При этом из-за до сих пор не введенного в эксплуатацию строения №20, на площадке жилого комплекса назревает конфликт уже между будущими соседями.