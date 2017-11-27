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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:05  27 ноября 2017 1

Поклонники рыдают на прощании с Хворостовским. Очередь растянулась на несколько кварталов. ФОТО

На прощании побывал народный артист СССР Иосиф КобзонФото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Московском концертном зале имени Чайковского проходит церемония прощания с певцом Дмитрием Хворостовским. Здесь артист выступал с 1990 года.

На этой сцене Хворостовский исполнял романсы Сергея Рахманинова на стихи русских поэтов и другие произведения. Четыре года назад певец здесь же представил программу произведений Чайковского, Беллини и Чеснокова. Сегодня эти произведения звучат в записи на Триумфальной площади, а также на сцене, где установлен гроб с телом прославленного артиста, пишет издание «Дни.ру».

Церемонию намерены посетить тысячи москвичей и гостей столицы — очередь выстроилась на несколько кварталов от здания, где прощаются с Хворостовским. Многие пришедшие не скрывают своих слез, вспоминая великого деятеля культуры.

Гражданская панихида транслируется на сайте столичной филармонии, а также на экране Большого концертного зала Красноярска.

Как уже сообщало «URA.RU», прах оперного певца после кремации разделят на две части, после чего захоронят в Москве и на родине Хворостовского в Красноярске.

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Гроб установили на сцене, где Хворостовский любил давать концерты Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Лев Истомин
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