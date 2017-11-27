Виталина боялась пережить Джигарханяна
Представитель Виталины Цымбалюк-Романовской сообщила, что жене Армена Джигарханяна поступили предложения о работе во Франции и Германии.
Жена Джигарханяна профессиональная пианистка, ее талант чтят европейцы, поэтому зовут поработать за границу, заявила ее помощница Элина Мазур. По ее слова, Виталине больше импонирует французская столица. Она планирует улететь в Париж в конце года, чтобы ознакомиться с условиями контракта.
Цымбалюк-Романовская обижена на мужа. Мириться с супругом она не желает, однако отмечает, что все случившееся пошло ей на пользу.
Мазур подчеркнула, что Виталина боялась пережить Джигарханяна, пишет «Экспресс газета». Теперь же она хочет встретить другого мужчину и завести детей.