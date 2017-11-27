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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:40  27 ноября 2017 0

Молодая жена Джигарханяна ищет нового мужа во Франции

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Виталина боялась пережить ДжигарханянаФото: Кадр из фильма «Тегеран- 43»

Представитель Виталины Цымбалюк-Романовской сообщила, что жене Армена Джигарханяна поступили предложения о работе во Франции и Германии.

Жена Джигарханяна профессиональная пианистка, ее талант чтят европейцы, поэтому зовут поработать за границу, заявила ее помощница Элина Мазур. По ее слова, Виталине больше импонирует французская столица. Она планирует улететь в Париж в конце года, чтобы ознакомиться с условиями контракта.

Цымбалюк-Романовская обижена на мужа. Мириться с супругом она не желает, однако отмечает, что все случившееся пошло ей на пользу.

Мазур подчеркнула, что Виталина боялась пережить Джигарханяна, пишет «Экспресс газета». Теперь же она хочет встретить другого мужчину и завести детей.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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