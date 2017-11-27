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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:07  27 ноября 2017 0

Хворостовского проводили в последний путь в закрытом гробу. Попрощаться пришли чиновники и звезды. ФОТО, ВИДЕО

Хворостовского проводили аплодисментами на церемонии прощанияФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Московском концертном зале имени Чайковского в последний путь проводили оперного певца Дмитрия Хворостовского. Попрощаться с ним пришли артисты, чиновники, певцы, актеры и поклонники творчества великого маэстро. Гроб закрыли по просьбе семьи — болезнь изменила певца до неузнаваемости.

Дети Хворостовского и его супруга Илли Флоранс расположились на первом ряду в зале прощания. По словам очевидцев, убитые горем пожилые родители артиста еле стояли на ногах, передает «Дни.ру». Закрытый гроб поставили в центр сцены, на которой артист выступал много раз, а в зале на протяжении всей церемонии прощания звучали арии в его исполнении.

Одним из первых на церемонию приехал эстрадный певец Иосиф Кобзон. Траурное мероприятие посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу и адвокат Павел Астахов, с которым погибший был в дружеских отношениях. Проститься с артистом пришли также певец и продюсер Валерий Меладзе, композитор Игорь Крутой, певец Лев Лещенко, политики Татьяна Голикова и Валентина Матвиенко, ученый Александр Усс. Многие поклонники Хворостовского восприняли его уход из жизни как личное горе и приехали издалека, чтобы лично попрощаться с певцом.

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Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Павел Астахов рассказал, что урну с прахом оперного исполнителя захоронят в Москве 28 ноября на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы Федора Шаляпина. Часть останков хотели захоронить на родине Хворостовского в Красноярске. Сейчас родители Дмитрия в тяжелом состоянии и не могут оправиться от горя, поэтому окончательно решение по этому вопросу будет принято позднее.

Гражданская панихида транслировалась на сайте столичной филармонии, а также на экране Большого концертного зала Красноярска. Церемонию посетили тысячи москвичей и гостей столицы — очередь выстроилась на несколько кварталов. Многие пришедшие не скрывали своих слез.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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