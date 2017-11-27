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27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
16:27  27 ноября 2017 0

Мэрия пообещала отстаивать осужденного за взятку экс-главу Верх-Исетского района до последнего. Он еще и областным министром станет

Приговор по делу главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко. Екатеринбург, бреденко александр
Перед вами, возможно, будущий министр Свердловской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело главы Верх-Исетского района Александра Бреденко
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Администрация Екатеринбурга намерена отстаивать невиновность экс-главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко вплоть до Верховного суда. Об этом на встрече с руководителями СМИ сегодня заявил замглавы горадминистрации Сергей Тушин.

В августе этого года Александр Бреденко получил три года колонии по ч.2 ст. 290 УК РФ за взятку в размере 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя Александра Перминова. На прошлой неделе Свердловский областной суд оставил приговор Верх-Исетского суда в силе. Инсайдеры в мэрии подтверждают слова Тушина и заверяют, что решение обеих инстанций стало неожиданностью для всей городской команды.

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Позиция мэрии не так и слаба: в новейшей истории Свердловской области есть пример, когда городские власти отстояли своего представителя в неравной схватке не только с силовиками, но и с руководством региона. Речь о директоре муниципального «Водоканала», Александре Ковальчике. В отношении него Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля 2015 года отклонил все обвинения и требования прокуратуры (4 года условно) и вынес оправдательный приговор.

Уверенность мэрии, бесспорно, зиждется на фактах: сегодня Ковальчик, которого еще недавно в высоких областных кабинетах ругали последними словами, считается фаворитом в конкурсе на замещение должности министра экономики Свердловской области, объявленном по поручению губернатора.

Такими темпами и Бреденко в скором времени сможет мечтать о министерском портфеле.

«В случае, если приговор в отношении упоминаемого вами чиновника будет отменен в Верховном суде, то он, как и любой полноправный гражданин РФ, сможет участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей, в том числе и государственных служащих. Если же Верховный суд подтвердит приговор, вынесенный Свердловским областным судом, то претендовать на работу в органах госвласти гражданин сможет только по истечению установленных судом сроков», — объяснил директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.

Антон Ольшанников
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