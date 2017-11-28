{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
06:07  28 ноября 2017 0

Пентагон обвинил Россию в «небезопасном» перехвате американского самолета над Черным морем

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Пентагон возмущен действиями российского истребителяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В субботу, 25 ноября, в небе над Черным морем российский истребитель Су-30 осуществил «небезопасный» перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon, заявил представитель Пентагона Мишель Балданза.

«Американский самолет выполнял задачу в международном воздушном пространстве и не допускал действий, которые могли бы спровоцировать такое поведение российской стороны», — приводит CNN слова Балданзы, которая также добавила, что истребитель прошел от воздушного разведчика США на расстоянии 15 метров, а сам перехват длился 24 минуты.

Действия российского истребителя, по словам собеседницы телеканала, были квалифицированы как небезопасные из-за того, что он пересек курс американского самолета, в результате чего Poseidon попал в форсажную струю Су-30 и был вынужден сойти с курса «с 15-градусным креном при мощной турбулентности».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров