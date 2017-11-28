Пентагон обвинил Россию в «небезопасном» перехвате американского самолета над Черным морем

06:07 28 ноября 2017 0

Пентагон возмущен действиями российского истребителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В субботу, 25 ноября, в небе над Черным морем российский истребитель Су-30 осуществил «небезопасный» перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon, заявил представитель Пентагона Мишель Балданза.

«Американский самолет выполнял задачу в международном воздушном пространстве и не допускал действий, которые могли бы спровоцировать такое поведение российской стороны», — приводит CNN слова Балданзы, которая также добавила, что истребитель прошел от воздушного разведчика США на расстоянии 15 метров, а сам перехват длился 24 минуты.

Действия российского истребителя, по словам собеседницы телеканала, были квалифицированы как небезопасные из-за того, что он пересек курс американского самолета, в результате чего Poseidon попал в форсажную струю Су-30 и был вынужден сойти с курса «с 15-градусным креном при мощной турбулентности».