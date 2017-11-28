Администрация Магнитогорска выразила благодарность Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) за помощь в облагораживании территории у парка Вечного огня.
«Горожане получили новый комфортный уголок города, где уже сейчас можно прогуляться и совсем скоро можно будет кататься на лыжах», — сказал мэр города Сергей Бердников.
Реконструкция парка у Вечного огня — крупнейший проект по благоустройству инфраструктуры Магнитогорска. В городе появились велосипедные дорожки и организованные парковки.
Парк был создан к 50-летию города, где в 1979 году был заложен знаменитый монумент «Тыл — Фронту». Почти 40 лет он носил название Парка Победы. Но в 2012 году его переименовали: одно из самых популярных мест в городе стало парком у Вечного огня.