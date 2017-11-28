12:13 28 ноября 2017 0

Некоторых главврачей Пермского края оставили совсем без замов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Минздрав Пермского края решил сократить количество заместителей главных врачей в больницах региона. В министерстве считают, что в ряде лечебных учреждений управленческий персонал раздут до неприличия. Эксперты же отмечают: сокращения замов главврачей может привести к серьезным проблемам для пациентов — в частности, многие просто не смогут оперативно получить больничный лист.

В распоряжении экспертов рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» оказались приказы краевого минздрава, которые регламентируют количество заместителей главного врача в больницах региона. Фото документов выложил на своей страничке в Facebook член пермского штаба Общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы Дмитрий Омутных.

Так, согласно приказам министерства, у главврача городской поликлиники № 13 вообще не должно быть замов, а главе детской больнице в Кудымкаре разрешили оставить только одного заместителя. Таким образом, по всему Пермскому краю главврачи должны будут сократить до 200 замов. «При этом мы видим, что никто не отменял приказы федерального министерства, в которых сказано, что штатное расписание — прерогатива исключительно руководства больниц и количество заместителей регулируется исключительно так называемой производственной необходимостью», — пишет Дмитрий Омутных.

Эксперт объяснил «URA.RU», чем чревато ограничение количества замов главных врачей: «Одной из ключевых фигур в больнице всегда был заместитель главврача по экспертизе, который отвечает за оформление больничных листов. Его отсутствие в штате может привести к тому, что пациентам для оформления больничных придется ездить в другие поликлиники, а на территори края, возможно, и в другие города».

В краевом минздраве корреспонденту «URA.RU» пояснили, что проблемы с выдачей больничных листов для пациентов в поликлиниках региона возникнуть не должно. «Сотрудник, занимающийся оформлением листов нетрудоспособности, не обязательно должен занимать пост заместителя главного врача. Он может работать и в другой должности, главное, чтобы при этом у него был сертификат, позволяющий оформлять эти листы», — говорит официальный представитель министерства Розалия Каневская.

Она также добавила, что в некоторых больницах региона завышенное количество заместителей главных врачей — пять и более. «Край больше нуждается во врачах, чем в управленцах», — говорит собеседница.

По словам Дмитрия Омутных, в ближайшее время будут проведены встречи с медицинской общественностью для обсуждения сложившейся ситуации. «Не хотелось бы повторения истории с массовыми увольнениями под видом сокращения и оптимизации, так как главные врачи будут вынуждены придумывать лазейки в штатном расписании и массово переводить бывших замов в какие-нибудь главные или старшие специалисты», — говорит эксперт.