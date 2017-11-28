{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
12:13  28 ноября 2017 0

В пермских больницах — сокращения. Это может сказаться на пациентах

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, врач, медик, доктор, стетоскоп, лечение, медицина
Некоторых главврачей Пермского края оставили совсем без замовФото: depositphotos.com © URA.RU

Минздрав Пермского края решил сократить количество заместителей главных врачей в больницах региона. В министерстве считают, что в ряде лечебных учреждений управленческий персонал раздут до неприличия. Эксперты же отмечают: сокращения замов главврачей может привести к серьезным проблемам для пациентов — в частности, многие просто не смогут оперативно получить больничный лист.

В распоряжении экспертов рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» оказались приказы краевого минздрава, которые регламентируют количество заместителей главного врача в больницах региона. Фото документов выложил на своей страничке в Facebook член пермского штаба Общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы Дмитрий Омутных.

Статья по теме
Медицинский суперпроект Пермского края дал трещину

Так, согласно приказам министерства, у главврача городской поликлиники № 13 вообще не должно быть замов, а главе детской больнице в Кудымкаре разрешили оставить только одного заместителя. Таким образом, по всему Пермскому краю главврачи должны будут сократить до 200 замов. «При этом мы видим, что никто не отменял приказы федерального министерства, в которых сказано, что штатное расписание — прерогатива исключительно руководства больниц и количество заместителей регулируется исключительно так называемой производственной необходимостью», — пишет Дмитрий Омутных.

Эксперт объяснил «URA.RU», чем чревато ограничение количества замов главных врачей: «Одной из ключевых фигур в больнице всегда был заместитель главврача по экспертизе, который отвечает за оформление больничных листов. Его отсутствие в штате может привести к тому, что пациентам для оформления больничных придется ездить в другие поликлиники, а на территори края, возможно, и в другие города».

В краевом минздраве корреспонденту «URA.RU» пояснили, что проблемы с выдачей больничных листов для пациентов в поликлиниках региона возникнуть не должно. «Сотрудник, занимающийся оформлением листов нетрудоспособности, не обязательно должен занимать пост заместителя главного врача. Он может работать и в другой должности, главное, чтобы при этом у него был сертификат, позволяющий оформлять эти листы», — говорит официальный представитель министерства Розалия Каневская.

Она также добавила, что в некоторых больницах региона завышенное количество заместителей главных врачей — пять и более. «Край больше нуждается во врачах, чем в управленцах», — говорит собеседница.

По словам Дмитрия Омутных, в ближайшее время будут проведены встречи с медицинской общественностью для обсуждения сложившейся ситуации. «Не хотелось бы повторения истории с массовыми увольнениями под видом сокращения и оптимизации, так как главные врачи будут вынуждены придумывать лазейки в штатном расписании и массово переводить бывших замов в какие-нибудь главные или старшие специалисты», — говорит эксперт.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров