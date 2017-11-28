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28 ноября 2017
14:47  28 ноября 2017 0

Запущенный с космодрома «Восточный» спутник не вышел на связь

Роскосмос, космос, ракета, пуск ракеты
Запуск ракеты «Союз-2» прошел ранним утромФото: Роскосмос

Запущенная с космодрома «Восточный» обновленная ракета «Союз-2.1б» потеряла спутник «Метеор-М», который должен был передавать на Землю прогноз погоды.

«Спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9 часов 32 минуты по московскому времени и сразу начать передавать телеметрию. Как предполагают в Роскосмосе, нештатная ситуация со спутником могла возникнуть на этапе полета разгонного блока «Фрегат». По неподтвержденным пока сведениям, спутник мог сойти с орбиты и упасть в Атлантический океан, пишет портал «Утро.ру».

«В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь из-за его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации», — сообщили в Роскосмосе «Федеральному агентству новостей». В ведомстве уточнили, что запуск следующего спутника этой серии запланирован на первое полугодие 2018 года.

«Метеор» был предназначен для сбора информации, которая используется для прогноза погоды. Данные спутника помогут определять температуру на поверхности морей и распределение влажности в атмосфере, уточняет «Газета Кемерова». Издание уточняет, что всего на орбиту на «Союзе» отправили 18 спутников попутной нагрузки. Также на орбиты выведут 10 аппаратов слежения за морскими судами, два американских сельскохозяйственных спутника — BC и экспериментальный аппарат D-StarOne.

Нина Калинина
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