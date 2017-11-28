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28 ноября 2017
15:58  28 ноября 2017 0

Силуанов призвал сократить господдержку для населения

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов выступил на форуме Финансового университетаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России слишком много людей получают поддержку от государства. По его словам, необходимо сократить их количество, чтобы распределение ресурсов было более справедливым.

Выступая на форуме Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?», Силуанов подчеркнул, что господдержку в стране получают семь человек из десяти. «Хотя нуждающихся значительно меньше», — цитирует слова министра «Эхо Москвы». По мнению Силуанова, есть множество ресурсов и возможностей для структурных преобразований без увеличения расходов.

Глава Минфина подчеркнул, что в дальнейшем дополнительную поддержку из бюджета будут получать лишь наиболее важные отрасли. Ранее правительство выделило 11,6 миллиардов рублей на социальную сферу в 23 регионах России. Эти деньги пойдут на первоочередные расходы регионов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы.

Александр Пономарев
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