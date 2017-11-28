Челябинского полицейского-садиста уволили со службы

Стало известно, что полицейский из города Чебаркуля, подозреваемый в избиении пяти задержанных, был выявлен и задержан сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.
«В ходе проверки сотрудниками собственной безопасности был выявлен факт превышения должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело статье „превышение должностных полномочий“. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Как ранее сообщало «URA.RU» в СКР по Челябинской уже возбуждено уголовное дело. По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2017 года в отделе полиции Чебаркуля. Полицейский избил пятерых задержанных за хищения. Это были жители одной из окрестных деревень, попавшиеся на воровстве картошки.
Жена одного из задержанных пришла в отдел и увидела на них следы побоев и сообщила об этом в прокуратуру. Работница прокуратуры оперативно приехала в отдел, и сама убедилась в этом. С этого времени началась проверка УСБ в отношении трех полицейских. По версии следствия, из селян выбивали показания для того, чтобы отчитаться наверх о раскрытии преступления.