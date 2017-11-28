{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
27 ноября 2017
16:59  28 ноября 2017 0

Челябинского полицейского-садиста уволили со службы

Захват заложников. Нижневартовск., полиция, мвд, нашивка
Силовик выбивал показания из селянФото: Александр Елизаров © URA.RU

Стало известно, что полицейский из города Чебаркуля, подозреваемый в избиении пяти задержанных, был выявлен и задержан сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

«В ходе проверки сотрудниками собственной безопасности был выявлен факт превышения должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело статье „превышение должностных полномочий“. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Как ранее сообщало «URA.RU» в СКР по Челябинской уже возбуждено уголовное дело. По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2017 года в отделе полиции Чебаркуля. Полицейский избил пятерых задержанных за хищения. Это были жители одной из окрестных деревень, попавшиеся на воровстве картошки.

Жена одного из задержанных пришла в отдел и увидела на них следы побоев и сообщила об этом в прокуратуру. Работница прокуратуры оперативно приехала в отдел, и сама убедилась в этом. С этого времени началась проверка УСБ в отношении трех полицейских. По версии следствия, из селян выбивали показания для того, чтобы отчитаться наверх о раскрытии преступления.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров