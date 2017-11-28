В России введут ежемесячные выплаты за рождение первенца

Российские семьи с 2018 году будут получать ежемесячную выплату после рождения первого ребенка. По данным РИА «Новости», средняя выплата составит 10,5 тысяч рублей.
О необходимости стимулирования роста рождаемости сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. По мнению главы государства, в последние годы наблюдается обострение демографической ситуации, однако это были прогнозируемо.
«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — цитирует президента РФ Владимира Путина РИА «Новости».
Известно, что cумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. В следующем году она составит 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. Уточняется, что выплата за первенца будет адресной.