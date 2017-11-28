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28 ноября 2017
17:05  28 ноября 2017 0

В России введут ежемесячные выплаты за рождение первенца

Беженцы на базе отдыха Энергетик. Коптяки, ребенок, младенец, мама, материнство, дети
Инициатива вступит в силу с января 2018 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские семьи с 2018 году будут получать ежемесячную выплату после рождения первого ребенка. По данным РИА «Новости», средняя выплата составит 10,5 тысяч рублей.

О необходимости стимулирования роста рождаемости сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. По мнению главы государства, в последние годы наблюдается обострение демографической ситуации, однако это были прогнозируемо.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — цитирует президента РФ Владимира Путина РИА «Новости».

Известно, что cумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. В следующем году она составит 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. Уточняется, что выплата за первенца будет адресной.

Сергей Макеев
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