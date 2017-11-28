Владельцы охотхозяйств в Зауралье ждут разгула браконьерства из-за нового закона

Правительство России рассматривает законопроект, предусматривающий существенное увеличение платы за пользование лесными богатствами страны. Владельцы охотхозяйств в Курганской области считают, что это сделает их бизнес невыгодным и приведет к разгулу браконьерства.
Выдержки из проекта постановления опубликовал зауральский департамент природных ресурсов. Документ предусматривает существенное увеличение платы за площади лесных участков, предоставляемые в пользование для создания охотничьей инфраструктуры.
Уточняется, что за охотничьи базы и егерские кордоны с временными постройками, сооружениями и объектами благоустройства ставка составит в среднем 3 250 рублей за гектар. А для питомников ставка составит около 70 рублей за гектар. Сейчас арендаторы платят 0,03 руб. в год за гектар лесного участка вне зависимости от того, что на нем расположено. В результате за 2016 год сумма поступивших платежей во все уровни бюджетов России составила всего 10,4 млн рублей.
При этом охотпользователи обязаны разрабатывать и утверждать проект освоения лесов, предоставлять лесные декларации, осуществлять комплекс противопожарных мероприятий. Предприниматель, руководитель охотхозяйства «Камаганское» в Курганской области Игорь Сазонов отмечает, что многие арендаторы в Зауралье и без того забросили свои участки и зачастую выполняют работу на них лишь формально. «Конечно, это приведет лишь к тому, что леса буду стоять заброшенными и все, кому не лень будут там охотиться», — эмоционально прокомментировал он законопроект.
Игорь Сазонов отметил, что конечные расценки пока неизвестны, поэтому заранее трудно оценить масштабы изменений. Охотники в Зауралье уже жаловались на разгул браконьерства в регионе, ситуацией был озабочен и прокурор области Игорь Ткачев.