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28 ноября 2017
18:42  28 ноября 2017 0

Молодая жена Джигарханяна бурно отметила их развод

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская официально разведеныФото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Сразу после развода с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская заявила в соцсети, что гордится собой. В СМИ говорят о том, что она бурно отметила это событие.

Сразу после съемок выпуска «Прямого эфира» с ее участием Виталина отправилась праздновать расторжение брака с Джигарханяном — «на всю катушку отметила развод и начало новой жизни», пишут «Дни.ру». Судя по опубликованным девушкой фотографиям, она во время тяжб с разводом испытывала поддержку со стороны телеведущего Андрея Малахова и актрисы Алики Смеховой.

«Благодарю друзей — ваша поддержка делает меня очень сильной. Я даже не ожидала, что так достойно смогу пережить этот кошмар, ад и травлю», — написала Виталина в Facebook. Как передает издание, сейчас Цымбалюк-Романовская планирует уехать в Париж, выйти замуж и стать мамой.

Ранее «URA.RU» сообщало, что артист после развода с молодой женой останется жить у нее. Во время бракоразводного процесса выяснилось, что вписывать Джигарханяна некуда, и экс-супруга народного артиста СССР намерена предложить ему пожить пока у нее.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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