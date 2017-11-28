Молодая жена Джигарханяна бурно отметила их развод

18:42 28 ноября 2017 0

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская официально разведены Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Сразу после развода с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская заявила в соцсети, что гордится собой. В СМИ говорят о том, что она бурно отметила это событие.

Сразу после съемок выпуска «Прямого эфира» с ее участием Виталина отправилась праздновать расторжение брака с Джигарханяном — «на всю катушку отметила развод и начало новой жизни», пишут «Дни.ру». Судя по опубликованным девушкой фотографиям, она во время тяжб с разводом испытывала поддержку со стороны телеведущего Андрея Малахова и актрисы Алики Смеховой.

«Благодарю друзей — ваша поддержка делает меня очень сильной. Я даже не ожидала, что так достойно смогу пережить этот кошмар, ад и травлю», — написала Виталина в Facebook. Как передает издание, сейчас Цымбалюк-Романовская планирует уехать в Париж, выйти замуж и стать мамой.

Ранее «URA.RU» сообщало, что артист после развода с молодой женой останется жить у нее. Во время бракоразводного процесса выяснилось, что вписывать Джигарханяна некуда, и экс-супруга народного артиста СССР намерена предложить ему пожить пока у нее.